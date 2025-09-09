La producción brasileña de vehículos sube 6 % hasta agosto gracias a las exportaciones

Río de Janeiro, 9 sep (EFE).- Brasil, octavo mayor fabricante de vehículos del mundo, produjo 1,74 millones de unidades entre enero y agosto, con un crecimiento del 6,0 % con respecto al mismo período del año pasado, gracias principalmente al fuerte salto de las exportaciones, informó este martes la patronal de los fabricantes.

Las exportaciones brasileñas de vehículos entre enero y agosto saltaron un 55,9 % frente al mismo período del año pasado, hasta 378.249 unidades, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

La mayoría tuvo como destino Argentina, con 224.234 vehículos y un crecimiento del 154,2 %; seguido de México, con 49.598 unidades (-17,1 %) y Colombia, con 32.316 (+43,6 %).

El fuerte salto de las exportaciones compensó en parte la caída de las ventas en el mercado interno, que vienen enfriándose en los últimos meses en parte debido a los altos tipos de interés, que están en el 15 % anual, su mayor nivel en dos décadas.

Entre enero hasta agosto, las ventas internas llegaron a 1,67 millones de unidades, lo que equivale a un crecimiento de 2,8 % en la comparación con los ocho primeros meses de 2024.

No obstante, el ritmo del mercado está frenándose y en agosto las ventas cayeron el 7,3 % con respecto a julio y el 5,1 % en la comparación con el mismo mes del año pasado.

«Con intereses altos, especialmente para el consumidor de vehículos, no vemos un escenario esperanzador para un crecimiento de las ventas a largo plazo», afirmó el presidente de Anfavea, Igor Calvet en una rueda de prensa.EFE

