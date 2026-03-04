La producción de autos en Argentina cae un 30,1 % interanual en febrero

1 minuto

Buenos Aires, 4 mar (EFE).- Argentina produjo en febrero pasado un total de 29.632 automóviles, un 30,1 % menos que en igual mes de 2025, con una caída en las exportaciones con respecto al año pasado, según datos sectoriales difundidos este miércoles.

De acuerdo con un informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en el segundo mes del año la producción se recuperó un 41,1 % con respecto a enero pasado.

En el primer bimestre se produjeron 50.630 unidades, un 30,1% menos respecto del mismo período de 2025.

En tanto, las exportaciones cayeron en febrero 28,9 % interanual, a 15.991 unidades, aunque con un alza del 63,9 % en comparación con enero último.

En el acumulado de los dos primeros meses de 2026, las empresas exportaron 25.750 unidades, un 23,4 % menos respecto del mismo período de 2025.

«Dado que los datos mensuales continúan reflejando la incidencia de la estacionalidad habitual del sector, para realizar proyecciones y un análisis más preciso respecto del comportamiento y desempeño esperado del año es necesario aguardar el desarrollo del primer trimestre», señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

El directivo apuntó que «es fundamental seguir trabajando de manera sostenida con toda la cadena de valor y el Gobierno en la agenda del sector, avanzando en las mejoras estructurales -como las fiscales, (nacionales, provinciales y municipales) – que acompañen la evolución de la competitividad». EFE

