La producción de captagón en Siria se interrumpió tras la caída de Asad, asegura la ONU

Viena, 22 dic (EFE).- La producción a gran escala en Siria de la droga sintética ilegal captagón se vio interrumpida tras el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad hace un año, al tiempo que los países árabes de la región han mejorado su cooperación en la lucha contra las drogas, informó este lunes la ONU en un comunicado.

Según las conclusiones preliminares de una investigación sobre el mercado de drogas en los países árabes, las nuevas autoridades sirias han desmantelado 15 laboratorios industriales y 13 instalaciones de almacenamiento, lo que ha reducido la disponibilidad de pastillas de captagón en ese país.

Siria se había convertido en el mayor productor y exportador del mundo de ese psicoestimulante de tipo anfetamínico. El régimen de Al Asad estaba acusado de estar involucrado en la producción ilícita de esta droga, que toma su nombre de una marca de fenetilina.

Esta versión, que se ha expandido por Oriente Medio en los últimos años y puede estar compuesta por múltiples tipos de químicos, presenta una gran adaptabilidad que ha contribuido a su proliferación, junto con la simplicidad de su proceso de producción.

«Si bien la expansión del mercado de drogas en los últimos años dividió a la región, la necesidad de actuar ahora la está uniendo», afirmó Bo Mathiasen, director de operaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Viena.

«Los países están colaborando, compartiendo inteligencia y ejecutando operaciones conjuntas, lo que ha dado como resultado incautaciones récord en 2025», añadió.

«Esto demuestra que la voluntad política y la cooperación internacional pueden desmantelar incluso las economías delictivas ilícitas más complejas», resaltó el experto en el comunicado.

Los datos verificados por la ONUDD apuntan a que en toda la región árabe se interceptaron al menos 177 millones de tabletas de la citada droga -equivalentes a unas 30 toneladas- en los últimos doce meses y que «las mayores incautaciones del año se lograron mediante esfuerzos conjuntos» de las autoridades de diversos países.

«Los países del Golfo siguen siendo el principal mercado de destino del captagón, pero existen indicios de escasez de este producto en varios mercados, lo que podría deberse al aumento de las intervenciones durante el último año», explican.

No obstante, la ONUDD, con sede en Viena, estima que antes de la caída del régimen en Siria se produjeron «millones de tabletas» de captagón, por lo que considera posible que, si no son incautadas, parte de esas existencias continúen abasteciendo el mercado regional «durante un par de años».

Advierte además de que los narcotraficantes «siguen explorando nuevas rutas y ahora también utilizan una serie de puntos de desvío y reenvasado», incluso a través de Europa y el norte de África.

Por otro lado, la actual perturbación del mercado de captagón podría llevar tanto a los narcotraficantes como a los consumidores de drogas a recurrir a otras sustancias sintéticas, como la metanfetamina, que ya están en expansión en la región, concluye la ONUDD. EFE

