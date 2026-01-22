La producción de cerveza en Rusia cae por primera vez en años debido a bajas ventas

2 minutos

Moscú, 22 ene (EFE).- La producción de cerveza en Rusia se redujo en 2025 a los 781,14 millones de decalitros (- 1 % respecto al año anterior) por primera vez en varios años debido a la disminución de las ventas provocada por el alza de los precios, según informó hoy el periódico ruso Kommersant.

El medio señaló que en 2025 la producción de cerveza con grados de alcohol entre 0,5 y 8,6 cayó en uno por ciento, mientras que la producción de cerveza con mayor contenido de alcohol cayó a los 82.400 decalitros, un 6,2 % menos que en 2024.

El medio vinculó esta tendencia en primera instancia al crecimiento de los impuestos especiales a la producción de bebidas alcohólicas y de las materias primas.

Así, desde principios de 2025 los impuestos para bebidas alcohólicas entre 0,5 % y 8,6 % creció de 27 a 30 rublos por litro (0.35-0.39 dólares), un indicador que en 2026 deberá crecer aún más, hasta el 10 %, y situarse al nivel de los 33 rublos (43 centavos de dólar).

A esto se suma la caída de las ventas, según explicó a Kommersant el experto ruso Alexéi Nebolsin, según el cual estas se redujeron en 2025 entre un 13 y un 15 %.

A su vez, el medio señaló que esta caída también pudo ser provocada por un verano inusualmente fresco y el incremento de los precios en un 17,5 %.

Esta situación ha provocado el abarrotamiento de los almacenes, lo cual genera el riesgo de que parte de estas producciones deba ser desechado al sobrepasar las fechas de caducidad.

Según expertos, ante esta situación los cerveceros rusos podrían crear un festival semejante al alemán Oktoberfest para promover la venta de estas bebidas. EFE

