La producción de crudo venezolano creció el 3,8 % en mayo, hasta 1,17 millones de barriles

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Caracas, 11 jun (EFE).- La producción de crudo de Venezuela mantuvo su tendencia al alza y creció el 3,79 % en mayo, cuando se ubicó en 1.179.000 millones de barriles diarios, según cifras incluidas en un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) difundido este jueves.

El indicador porcentual es similar al registrado en abril, cuando produjo 1.136.000 barriles de petróleo por día (bpd), el 3,74% más que lo promediado en marzo, que cerró con un registro de 1.095.000 barriles diarios.

En lo que va de año, la producción petrolera del país suramericano, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, ha aumentado el 27,6 %, desde los 924.000 bpd de enero, cuando Estados Unidos, que mantenía un bloqueo a los buques petroleros que entraran y salieran de Venezuela, capturó y depuso al expresidente Nicolás Maduro en Caracas.

Semanas después de la detención de Maduro, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad la reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión extranjera.

Analistas interpretaron la medida como el desmantelamiento del legado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), impulsor de la ley en 2001, y de su reforma cinco años más tarde, que elevó la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.

En febrero pasado, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo.

La mandataria encargada regresó esta semana de una gira energética por la India y Turquía, países con los que Venezuela mantiene estrechos lazos desde hace años.

La OPEP bombeó en mayo una media de 18,82 millones de barriles diarios (mbd) de crudo, unos 9,8 mbd (un 34 %) menos respecto a la producción que tenía en febrero, antes de desatarse la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz. EFE

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