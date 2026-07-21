La producción de hierro de la minera Vale sube el 0,8 % en el segundo trimestre de 2026

Compartir

2 minutos

São Paulo, 21 jul (EFE).- La producción de hierro de la brasileña Vale, una de las mayores mineras del mundo, aumentó el 0,8 % en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado, informó la empresa este martes.

La cantidad de hierro producido alcanzó 84,3 millones de toneladas entre abril y junio, el 20,9 % más si se compara con el trimestre anterior, y el mayor volumen para un segundo trimestre desde 2018, de acuerdo con el informe de la minera.

La empresa atribuyó el incremento interanual al aumento productivo del Sistema Sudeste, impulsado por el proyecto Capanema, una mayor productividad en Alegria y la reanudación de Água Limpa, así como al récord de producción para un segundo trimestre en S11D y los aportes de VGR1.

Estos avances lograron compensar las caídas en el Sistema Norte por menor disponibilidad de mineral bruto en Serra Norte, y en el Sistema Sur, afectado por la paralización total de Fábrica y Viga desde enero de este año.

Por otra parte, las ventas del que es el principal producto de Vale llegaron a las 79,7 millones de toneladas, un aumento interanual del 3,1 % impulsado por la venta de existencias de otros períodos y por el aumento de la producción.

Más allá del hierro, la producción de cobre en el segundo trimestre del año aumentó el 6,3 % interanual hasta llegar a las 98.400 toneladas, mientras que la del níquel subió el 4,2 % hasta las 42.000 toneladas.

En la misma línea, las ventas de estos minerales también crecieron durante ese período; el 9,7 % en el caso del cobre y el 7,2 %, en el del níquel. EFE

adm/jrg