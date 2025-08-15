La producción de Perú creció 3,3 % en primer semestre con impulso de pesca y construcción

The Swiss voice in the world since 1935

Lima, 15 ago (EFE).- La producción nacional de Perú creció 3,3 % en el primer semestre del 2025 con respecto a igual periodo de 2024, impulsada por el desempeño de la pesca y la construcción, por encima del 5 % en ambos sectores, y un alza de la actividad productiva en junio pasado de 4,5 %, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En el resultado del primer semestre del año, el rubro de transporte, almacenamiento, correo y mensajería también aportó con un incremento de 6,1 %, mientras que la administración pública y defensa contribuyó con un alza de 4,3 %, respecto al mismo semestre del 2024.

El informe técnico sobre Producción Nacional explicó que el último resultado de junio (4,5 %) se sustentó en el dinamismo de manufactura, construcción, agropecuario, pesca y minería; seguido del sector transporte, almacenamiento y mensajería, comercio y otros Servicios.

En junio pasado, el sector agropecuario subió 8,7 %, respecto a junio del 2024 por el resultado positivo de los subsectores agrícola (11,4 %) y pecuario (2,7 %).

La producción de aceituna se disparó al 17.725 %, el cacao al 33,3 %, el arroz cáscara al 26,4 %, el maíz amarillo duro a 18,9 %, la palta (aguacate) a 9,6 %, el maíz amiláceo a 6,6 % y la papa a 4,5 %, favorecidos por lluvias adecuadas y temperaturas normales a superior.

Crece desembarque de anchoveta

Igualmente, la pesca creció 33,7 % en comparación con igual mes del año pasado por el mayor desembarque de especies de origen marítimo (32,7 %) destinados al consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado), que ascendió a 462.503 toneladas.

Por su parte, la pesca para el consumo humano directo disminuyó en 8,7 % por la menor captura de especies orientadas a la preparación de curado (-34,3 %), elaboración de enlatado (-21,8 %), para consumo en estado fresco (-9,4 %) y congelado (-6,1 %).

Uno de los sectores que mueve la producción nacional, el de minería e hidrocarburos, mantuvo un crecimiento de 1,01 % en junio pasado por la suspensión de actividades productivas de la empresa Shougang, que produce concentrados de hierro, así como la reducción en la explotación de líquidos de gas natural (-10,6 %) y gas natural (-2,9 %).

En el mes analizado, la manufactura creció 7,2 % por actividades productivas como la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (68 %), así como productos de la refinación de petróleo (18 %).

Construcción crece por obras públicas

A su vez, la construcción aumentó 9,5 % en junio pasado debido al mayor consumo interno de cemento (9,1 %) y del avance físico de obras públicas (11,2 %).

El rubro de comercio creció 3,14 % por el incremento del comercio al por mayor (2,9 %) por la venta de maquinaria pesada para minería, construcción y pesca; además, de la venta de equipos médicos y de oficina; enseres domésticos; alimentos, bebidas y tabaco.

Igualmente, la producción de electricidad, gas y agua aumentó 2,6 % en junio pasado por la mayor generación de energía eléctrica en 3,1 % y distribución de gas en 3,4 %; aunque atenuado por la caída en la producción de agua en 1,5 %.

De la misma forma, el transporte, almacenamiento y mensajería creció 4,2 % por el comportamiento positivo de los subsectores transporte (3,1 %) y almacenamiento y mensajería (7,7 %).

Los rubros que retrocedieron en junio pasado fueron alojamiento y restaurantes, que disminuyó en 3,2 %; así como financiero y seguros, que se contrajo en 0,3 % por los menores créditos otorgados por el sistema financiero peruano.EFE

