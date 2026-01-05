La producción de petróleo en Brasil crece un 13,9 % en noviembre

Río de Janeiro, 5 ene (EFE).- Brasil alcanzó en noviembre una producción promedio de 3,7 millones de barriles de petróleo por día, un incremento del 13,9 % en comparación con el mismo mes del año anterior, informaron este lunes fuentes oficiales.

El volumen de crudo, sin embargo, cayó un 6,4 % en relación con octubre, según el boletín mensual publicado por la Agencia Nacional de Petróleo (ANP, regulador).

En gas natural, la producción alcanzó 182,5 millones de metros cúbicos diarios, un 15,7 % más que en noviembre de 2024, pero un 6,3 % menos que en octubre pasado.

Según la ANP, los yacimientos del presal, situados en aguas profundas del océano Atlántico, representaron el 79,6 % de la producción total de petróleo y gas del país en el mes.

Estos campos registraron 3,0 millones de barriles de petróleo y 141,2 millones de metros cúbicos de gas natural por día, totalizando 3,9 millones de barriles de óleo equivalente diario.

El campo de Búzios, que explota petróleo y gas en la cuenca marina de Santos, en el presal, continuó por segundo mes consecutivo en el primer lugar, con una producción diaria de 744,3 barriles de petróleo.

Ya el campo de Mero, ubicado en la misma cuenca, encabezó la producción de gas natural con 40,8 millones de metros cúbicos por día.

De acuerdo con el ente regulador, los campos marítimos aportaron el 97,7 % del petróleo y el 85,7 % del gas natural extraídos en Brasil y la estatal Petrobras, sola o en consorcios, lideró con el 89,3 % de la producción total en noviembre.

Le siguieron las brasileñas PRIO Tigris, PetroRío Jaguar, Eneva y la francesa TotalEnergies.

El informe de la ANP recopiló datos de 48 empresas que operan en 243 áreas bajo concesión, 11 áreas con producción compartida con el Estado y seis áreas asignadas a Petrobras en condiciones especiales. EFE

