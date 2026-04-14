La producción de petróleo registró la mayor caída de la historia en marzo, dice la AIE

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París, 14 abr (EFE).- La producción de petróleo sufrió un desplome de 10,1 millones de barriles diarios (mb/d) en marzo por la guerra en Oriente Medio, lo que constituye la mayor caída de la historia, señaló este martes la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que advirtió de que las pérdidas en el mercado serán mayores en abril.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado hoy la AIE señaló que en marzo las pérdidas de producción por el conflicto que estalló el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán representaron de forma acumulada más de 360 millones de barriles (mb), pero esa cifra aumentará a 440 mb en abril. EFE

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