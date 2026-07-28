La producción de petróleo y gas de Petrobras crece un 15 % en el primer semestre de 2026

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Río de Janeiro, 28 jul (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras produjo en el primer semestre del año un promedio diario de 3,281 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas natural, un 15,1 % más frente al mismo periodo de 2025, informó este martes la estatal.

En el segundo trimestre, la compañía alcanzó un récord de producción propia de 3,336 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas diarios, un 14,1 % más que un año antes y un 3,4 % por encima del primer trimestre, según el informe trimestral de producción y ventas divulgado al mercado.

La compañía atribuyó el resultado al aumento de la eficiencia operativa, al avance de la producción en nuevas plataformas instaladas en los campos marítimos del presal y a la entrada en operación de nuevas plataformas de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

La producción de petróleo y gas en el presal, el horizonte de explotación de hidrocarburos situado bajo una gruesa capa de sal en aguas profundas del océano Atlántico, alcanzó los 2,244 millones de barriles de petróleo y gas equivalentes diarios en el primer semestre, un 16,7 % más en el interanual.

La empresa destacó que entre abril y junio puso en operación en los campos del presal diez nuevos pozos productores, seis de ellos en la cuenca de Santos y cuatro en la de Campos y comenzó la producción de la plataforma P-79, la octava instalada en el gigantesco campo de Búzios.

Las plataformas del campo de Búzios alcanzaron en junio una producción media diaria récord de 1,2 millones de barriles de petróleo y gas equivalentes, después de superar por primera vez el millón de barriles diarios apenas ocho años después del inicio de su explotación comercial.

La estatal también informó que la producción total operada -en consorcio con otras empresas- ascendió a 4,757 millones de barriles de petróleo y gas equivalentes al día en el primer semestre, un 16,2 % más que en el mismo período de 2025.

Petrobras, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en las bolsas de São Paulo, Nueva York y Madrid, produjo el año pasado un promedio de 2,99 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural equivalente, un volumen récord y un 11 % superior al de 2024. EFE

mat/jrh