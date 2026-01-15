La producción de vehículos de Brasil creció 3,5 % en 2025 impulsada por las exportaciones

São Paulo, 15 ene (EFE).- La producción de vehículos de Brasil creció un 3,5 % en 2025 respecto al 2024, impulsada por un salto en las exportaciones, informó este jueves el sector.

La industria automotriz del país suramericano fabricó 2,64 millones de unidades el año pasado, frente a las 2,55 millones del anterior, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

La cifra, que coloca a Brasil en octavo lugar en la clasificación mundial de los mayores países productores, se queda lejos de las proyecciones lanzadas al inicio del periodo y que apuntaban a un aumento de más del 7 % en la producción en 2025.

«Esperábamos más, pero aun así tuvimos un año positivo», afirmó en rueda de prensa el presidente de la asociación, Igor Calvet, quien destacó factores como las altas tasas de interés y las inestabilidades en el comercio mundial para explicar que no se cumplieran las metas.

Con todo, detrás del aumento de la producción, hubo una subida significativa en la exportación de vehículos, que avanzó un 32,1 % en 2025 respecto al año anterior, con más de 528.000 unidades enviadas al exterior.

En ese sentido, destaca Argentina, principal destino de las exportaciones automotrices de Brasil, que crecieron un 85 % anual.

En cuanto a las matriculaciones de nuevos vehículos, estas subieron un 2,1 % en 2025 hasta las 2,69 millones de unidades y se situaron casi al mismo nivel que en la época anterior a la pandemia de covid-19.

De cara a 2026, el sector espera que se mantenga la senda positiva, con un crecimiento de la producción del 3,7 % hasta llegar a las 2,74 millones de unidades.

En esa línea, la previsión es que las exportaciones suban un 1,3 % y las matriculaciones, un 2,7 % este año.

Calvet expresó un «optimismo contenido» para 2026 por parte del sector, todavía pendiente del nivel de la tasa de interés, que la asociación espera sea reducida del 15 % actual a un 12,25 % al final del año, lo que favorecería la actividad automotriz.

En relación con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que debe ser firmado este sábado, Calvet destacó que este traerá «oportunidades y desafíos», pero minimizó su impacto en 2026 debido al periodo de transición que contempla.EFE

