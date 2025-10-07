The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La producción de vehículos en México cae 0,31 % en los primeros nueve meses del año

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 7 oct (EFE).- La producción de automóviles en plantas mexicanas cayó 0,31 % interanual en los primeros nueves meses de 2025 hasta las 3,02 millones de unidades, en medio de las tensiones con Estados Unidos, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo, la exportación de vehículos ligeros retrocedió -0,9 %, hasta los 2,56 millones, mientras que las ventas en el mercado interno cayeron un ligero -0,55 % para ubicarse en 1,07 millones, según el reporte del instituto autónomo.

El Inegi precisó que el 77,2 % de los vehículos producidos fueron camiones ligeros y el resto automóviles.

En el reporte destacó un desplome del 17,4 % interanual en la producción de Volkswagen, cuyo sindicato amagó en agosto con una huelga, aunque no se llevó a cabo tras lograr un acuerdo de incremento salarial.

También hubo reducciones interanuales en la producción de las plantas de Honda (-12 %), Stellantis (-10,9 %), de Mazda (-10,7 %) y Mercedes Benz (-10,5 %).

Tan solo en septiembre, la fabricación de vehículos ligeros en México se desplomó un 6,09 % interanual hasta las 355.525 unidades.

Mientras que la exportación en el séptimo mes del año también cayó un 0,33 % con 314.656 vehículos.

En tanto, la venta interna se elevó en 0,34 % a los 117.181 unidades.

La industria automotriz mexicana, la más relevante del sector manufacturero, aporta alrededor de un 4 % al producto interno bruto (PIB) nacional y más del 20 % al PIB manufacturero.

En 2024, la producción y exportación de vehículos ligeros en México creció más del 5 %, lo que permitió hilar tres años consecutivos de crecimiento tras los impactos de la pandemia de covid-19 y la escasez de insumos.

El desempeño de septiembre, se suma a la tendencia a la baja de agosto, pero contrasta con los incrementos observados en junio y julio, meses en los que la producción avanzó 4,89 % y 2,36 %, respectivamente, pero también refleja que la industria sigue enfrentando una demanda interna débil y un entorno externo de incertidumbre comercial.

El Inegi precisó que los resultados provienen de los reportes de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), así como de seis compañías no afiliadas, que en conjunto representan 39 marcas de autos producidos y comercializados en el país. EFE

csr/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR