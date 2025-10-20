La producción del sector de la construcción descendió en agosto un 0,1 % en la eurozona

2 minutos

Bruselas, 20 oct (EFE).- La producción del sector de la construcción descendió un 0,1 % en la zona euro y un 0,9 % en el conjunto de la Unión Europea en el mes de agosto, en comparación con julio, según los datos que publicó este lunes Eurostat.

En cambio, respecto al mes de agosto de 2024, la producción de la construcción aumentó un 0,1 % en la eurozona y permaneció estable en el conjunto del bloque comunitario, señaló la oficina de estadística de la UE.

España tuvo un crecimiento del 0,3 % en agosto de este año, en comparación con el mes anterior, mientras que en la comparación interanual, el sector de la construcción bajó un 1,4 %.

El mayor descenso entre agosto y julio de 2025 se vio en Rumanía (-26,2 %), seguido de Hungría (-11,4 %) y Polonia (-4 %); mientras que Suecia experimentó el crecimiento más alto (4,2 %), por delante de la República Checa (2,2 %) y Bulgaria (1,4 %).

En términos interanuales, entre agosto de 2025 y el mismo mes de 2024, Hungría tuvo un descenso del 13,6 %, seguido de Países Bajos (-6,2 %) y Polonia (-4,9 %); mientras el mayor incremento se registró en Eslovenia (25,2 %), la República Checa (17 %) y Eslovaquia (13,8 %).

Por sectores, la construcción de edificios en el mes de agosto de este año descendió un 0,1 %, respecto al mes de julio, y también se redujo un 1,3 % la ingeniería civil, mientras que la construcción de actividades especiales aumentó un 0,1 %.

Y entre agosto de este año y el de 2024, permanecieron estables la construcción de edificios y el sector de actividades especiales, mientras que el sector de la ingeniería civil descendió un 2,5 %. EFE

drs/ahg/alf