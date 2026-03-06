La producción industrial brasileña avanzó un 1,8 % en enero

Río de Janeiro, 6 mar (EFE).- La producción industrial de Brasil, la mayor economía de América Latina, creció un 1,8 % en enero con respecto a diciembre, su mayor expansión mensual desde junio de 2024 (+4,4 %), informó este viernes el Gobierno.

La producción de las fábricas brasileñas también creció en comparación con enero de 2025, en un 0,2 %, con lo que interrumpió tres meses seguidos de retroceso en esta comparación, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Los datos muestran una reacción del sector en el primer mes de 2026 luego de que el crecimiento de la producción industrial del país se desacelerara desde el 3,1 % en 2024 hasta el 0,6 % en 2025.

El actual nivel de producción está un 1,8 % por encima del registrado en febrero de 2020, cuando la economía comenzó a sufrir los efectos de la pandemia de la covid, pero un 15,3 % por debajo del récord alcanzado en mayo de 2011.

Según el IBGE, 19 de las 25 actividades industriales analizadas registraron crecimiento de la producción en enero frente a diciembre.

Los sectores que impulsaron ese crecimiento fueron los de productos químicos (+6,2 %), vehículos (+6,3 %), productos derivados del petróleo y biocombustibles (+2,0 %), minería (+1,2 %) y metalurgia (+4,1 %).

El menor ritmo de la producción industrial pesó en la desaceleración sufrida por la economía brasileña en 2025, cuando el PIB del país se expandió un 2,3 %, por debajo del 3,4 % registrado en 2024.

Tanto el Gobierno como los industriales atribuyen la desaceleración del sector y de la economía brasileña al elevado costo del dinero en el país, con la tasa referencial de intereses ubicada en el 15 % anual, su mayor nivel en dos décadas. EFE

