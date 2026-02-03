La producción industrial brasileña se desaceleró en 2025 hasta el 0,6 %

2 minutos

Río de Janeiro, 3 feb (EFE).- La producción industrial de Brasil, la mayor economía de América Latina, creció un 0,6 % en 2025, con lo que sufrió una fuerte desaceleración con respecto a 2024, cuando se expandió en un 3,1 %, informó este martes el Gobierno.

El crecimiento de la producción de las fábricas el año pasado, sin embargo, fue mayor que el registrado en 2023, cuando se limitó al 0,1 %, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

De acuerdo con el organismo, la producción industrial registró el año pasado aumento en dos de sus cuatro grandes categorías (bienes de consumo no perecederos y bienes intermediarios), en 15 de los 25 ramos y en el 49,6 % de los 789 productos analizados.

Las actividades que más impulsaron el crecimiento fueron la industria extractiva, con un avance del 4,9 %, y la producción de alimentos, con 1,5 %.

También destacaron la expansión del sector de máquinas y equipos (+5,0 %), metalurgia (+1,6 %), productos textiles (+5,6 %) y productos químicos (+1,0 %).

Por otro lado, las actividades que sufrieron la mayor caída de la producción fueron los productos derivados del petróleo y biocombustibles, con una retracción del 5,3 %, bebidas (-2,6 %), productos de metal (-2,2 %), productos de madeira (-6,0 %) y equipos de informática, electrónicos e ópticos (-3,1%).

Según el IBGE, la tendencia de desaceleración se acentuó en diciembre, cuando la producción industrial se retrajo un 1,2 % con respecto a noviembre, su mayor caída desde julio de 2024 (-1,5 %).

En el último trimestre de 2025 la producción de las fábricas brasileñas retrocedió un 0,5 % en comparación con el mismo período de 2024.

El crecimiento de la producción industrial por debajo de las expectativas influyó en la desaceleración sufrida por la economía brasileña en 2025, cuando el PIB del país, según las últimas proyecciones, se expandió un 2,2 %, por debajo del 3,4 % registrado en 2024.

Tanto el Gobierno como los industriales atribuyen la desaceleración del sector y de la economía brasileña al elevado costo del dinero en el país, con la tasa referencial de intereses ubicada en el 15 % anual, su mayor nivel en dos décadas.

El Banco Central reafirmó este martes que, en caso de que las condiciones permanezcan favorables y la inflación próxima a la meta del Emisor, en marzo iniciará un proceso gradual de reducción de los tipos. EFE

