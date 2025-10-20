La producción industrial china repunta con fuerza hasta el 6,5 % interanual en septiembre

(Actualiza con comentarios de analistas)

Shanghái (China), 20 oct (EFE).- La producción industrial en China creció un 6,5 % interanual en septiembre, superando ampliamente las expectativas y rompiendo así con tres meses consecutivos de ralentización, según datos oficiales divulgados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

La cifra del noveno mes del año queda muy por encima del 5,2 % que había registrado el mes anterior, y también contrasta con los pronósticos de los expertos, que anticipaban que seguiría frenando hasta un 5 %.

De los tres grandes sectores en los que la ONE divide este indicador, el que más aumentó su producción en septiembre fue el de manufactura (+7,3 %), superando al minero (+6,4 %) y al de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+0,6 %).

Los datos también apuntan que la producción industrial china acumula un crecimiento del 6,2 % en lo que va de 2025.

Para Julian Evans-Pritchard, analista de la consultora británica Capital Economics, la producción industrial fue «el punto positivo» de los datos de septiembre, y atribuye su rendimiento a la fortaleza de las exportaciones.

«El impacto inicial de los aranceles de EE. UU. ya ha pasado, y la demanda exterior de bienes chinos parece estar repuntando de nuevo. Las ventas industriales para exportar regresaron al crecimiento el mes pasado», dijo.

Sin embargo, esto supone también que el crecimiento económico chino «depende cada vez más de las exportaciones, las cuales hacen de contrapeso a la ralentización de la demanda nacional», advierte el analista, quien incide en que se trata de «un patrón de desarrollo que no es sostenible».

El consumo frena

La ONE también hizo hoy públicos otros datos estadísticos de julio como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, las cuales frenaron pero no tanto como esperaban los analistas: pasaron de un 3,4 % a un 3 %, pero el pronóstico es que lo hiciera algo más, hasta un 2,9 %.

«Esta ralentización refleja el desvaneciente impacto del ‘plan renove’ de bienes de consumo, que había impulsado las ventas de algunos productos. (…) El apetito de los hogares por el gasto también ha disminuido por las continuas bajadas de los precios inmobiliarios», indica Evans-Pritchard, en referencia a la importancia de la vivienda como vehículo de inversión para las familias chinas.

Por su parte, la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas se situó en el 5,2 %, una lectura inferior a la del 5,3 % del mes anterior.

Mientras tanto, la inversión en activos fijos no solo continuó su tendencia a la baja sino que pasó de crecer un 0,5 % hasta agosto a disminuir ese mismo porcentaje en la lectura acumulada de los tres primeros trimestres.

Cae la inversión

En este caso, los expertos vaticinaban que el indicador seguiría frenando pero no esperaban que entrase en números negativos, situando su pronóstico en torno a un 0,2 %. De hecho, Capital Economics calcula que el descenso en septiembre fue del 6,8 % interanual, «el mayor desde los primeros confinamientos por la covid-19».

«La debilidad apunta parcialmente a problemas temporales relacionados con la meteorología, pero claramente hay más vientos en contra para la inversión, incluyendo el exceso de capacidad manufacturera y los persistentes ajustes del sector inmobiliario», explica Evans-Pritchard.

Concretamente, en el análisis por sectores, la inversión destinada a manufactura aumentó un 4 % hasta septiembre, y la de infraestructura, un 1,1 %, mientras que la orientada a promoción inmobiliaria se desplomó un 13,9 % -un punto porcentual más que en la lectura anterior- en el marco de la prolongada crisis que vive el sector.

Acerca de esto último, la ONE indicó que las ventas comerciales de inmuebles medidas por área de suelo cayeron un 5,5 % interanual hasta septiembre.

El organismo había publicado también hoy su informe sobre precios inmobiliarios, que apunta a una bajada del 0,41 % entre agosto y septiembre en la vivienda nueva en 70 ciudades seleccionadas, marcando el 28º mes consecutivo de descensos. EFE

