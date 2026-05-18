La producción industrial china se desacelera hasta el 4,1 % interanual en abril

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Pekín, 18 may (EFE).- La producción industrial de China creció un 4,1 % interanual en abril, lo que supone una ralentización de 1,6 puntos frente al dato de marzo, según cifras oficiales divulgadas este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

La cifra queda por debajo de las previsiones más extendidas entre los analistas, que esperaban un avance de en torno al 5,9 %.

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, la producción industrial avanzó un 5,6 %, por debajo del 6,1 % registrado en el primer trimestre.

De los tres grandes sectores en los que la ONE divide este indicador, el que más aumentó su producción en abril fue el de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+5,3 %), seguido del manufacturero (+4 %) y del minero (+3,8 %).

Entre los sectores industriales, la fabricación de equipos informáticos, comunicaciones y otros equipos electrónicos creció un 15,6 % interanual, por delante de la automoción (+9,2 %) y de la fabricación de material ferroviario, naval, aeroespacial y otros equipos de transporte (+8,2 %).

En cuanto a productos concretos, la producción de circuitos integrados aumentó un 22,1 % interanual y la de robots industriales, un 15,1 %, mientras que la de vehículos de energías renovables avanzó un 3,8 %, hasta 1,29 millones de unidades.

Por el contrario, la producción de automóviles en conjunto cayó un 2,6 %, la de acero bajó un 1,7 %, la de cemento descendió un 10,8 % y la de células solares fotovoltaicas se contrajo un 25,6 %.

Frenazo del consumo

La institución estadística también hizo hoy públicos otros datos de abril como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, que crecieron apenas un 0,2 % interanual, frente al 1,7 % de marzo y muy por debajo del avance del 2 % esperado por los analistas.

En el acumulado de enero a abril, las ventas minoristas aumentaron un 1,9 %.

Entre las categorías con mayor peso, las ventas de automóviles se desplomaron un 15,3 % interanual en abril, las de electrodomésticos y equipos audiovisuales bajaron un 15,1 %, las de materiales de construcción y decoración retrocedieron un 13,8 % y las de joyería cayeron un 21,3 %.

Por su parte, la inversión en activos fijos, que en el primer trimestre había repuntado un 1,7 %, pasó a registrar una caída del 1,6 % interanual en el acumulado de los cuatro primeros meses del año.

Como viene siendo habitual, las cifras arrojaron un marcado contraste entre la evolución positiva de la inversión en infraestructura (+4,3 %) y manufactura (+1,2 %) y la destinada a promoción inmobiliaria, que se desplomó un 13,7 %.

La ONE indicó también que las ventas comerciales de vivienda nueva medidas sobre área de suelo cayeron un 10,2 % interanual en los cuatro primeros meses del año, aunque el descenso se moderó en dos décimas frente al registrado hasta marzo. EFE

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