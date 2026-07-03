La producción industrial de Brasil cae un 0,20 % en mayo y reafirma su desaceleración

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São Paulo, 3 jul (EFE).- La producción industrial de Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, registró una variación negativa del 0,20 % en mayo respecto a abril, según informó este viernes el Gobierno, lo que reafirma la senda de desaceleracion del sector.

Aunque este dato interrumpe una racha de cuatro meses consecutivos en terreno positivo, el retroceso consolida una fuerte desaceleración en el ritmo de crecimiento de la industria.

El sector había arrancado el año con fuerza, registrando una expansión del 2,2 % en enero frente a diciembre y del 1,1 % en febrero, para luego ir perdiendo impulso en los meses posteriores hasta entrar en terreno negativo en mayo.

En la comparación interanual, la producción se mantuvo prácticamente estable, con una variación positiva de 0,20 % respecto a mayo del 2025, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El golpe del mes vino de la mano de los productos derivados del petróleo y los biocombustibles (-6,1 %) y aquellos provenientes de las industrias extractivas (-2,6 %).

Ambas actividades «interrumpieron cinco meses consecutivos de expansión productiva», período en el que acumularon una ganancia del 17,1 % y 7,4 %, respectivamente, según André Macedo, encargado de la encuesta.

En declaraciones citadas por el IBGE, Macedo afirmó que el alcohol etílico y la gasolina ejercieron las mayores presiones negativas en lo que respecta a los derivados del petróleo, mientras que el mineral de hierro, el petróleo crudo y el gas natural arrastraron la caída de la industria extractiva.

Otras contribuciones negativas relevantes en el índice fueron los productos alimenticios (-1,3 %), los textiles (-4,0 %), y los equipos de informática, productos electrónicos y ópticos (-2,0 %).

Ya en terreno positivo se encontraron los productos farmacéuticos, con una subida del 13,1 %, los vehículos automotores, remolques y carrocerías, que crecieron un 4,1 %, y los productos químicos, que lo hicieron un 3,1 %.

El menor ritmo de la producción industrial pesó en la desaceleración sufrida por la economía brasileña en 2025, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) del país se expandió un 2,3 %, por debajo del 3,4 % registrado en 2024.

El Gobierno y el sector privado atribuyen la desaceleración del sector a la alta tasa de interés, ubicada en un 14,25 % luego de que el Banco Central aprobase recientemente un tercer recorte consecutivo de 0,25 puntos porcentuales.

Para este año, las proyecciones del Banco Central estiman que el crecimiento resultará en torno al 2 %. EFE

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