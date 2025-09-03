La producción industrial de Brasil registra una discreta subida del 0,2 % en julio

The Swiss voice in the world since 1935

São Paulo, 3 sep (EFE).- La producción industrial de Brasil avanzó en julio un leve 0,2 % interanual y acumuló una suba del 1,1 % en los primeros siete meses del año con respecto al mismo período del año pasado, informó este miércoles el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

No obstante, en la comparación con junio, la producción de las fábricas en la mayor economía latinoamericana cayó un 0,2 %, lo que representa su cuarto mes consecutivo sin crecimiento.

Según la entidad, la caída estuvo impactada principalmente por el sector metalúrgico, que disminuyó un 2,3 % en el mes e interrumpió una racha de dos meses seguidos en aumento.

Los datos del IBGE señalan que la producción industrial se situó el mes pasado un 1,7 % por encima del nivel anterior a la pandemia de covid-19, pero aún un 15,3 % inferior al pico histórico de mayo de 2011.

Según el gerente a cargo de la encuesta, André Macedo, el ritmo de crecimiento de la producción industrial en este período se vio perjudicado por «los efectos de la política monetaria más restrictiva» adoptada por Brasil, la cual encarece el crédito, eleva la morosidad y afecta negativamente las decisiones relacionadas al consumo y a las inversiones.

En su última decisión, el Banco Central brasileño mantuvo la tasa de interés en un 15 % y frenó una serie de siete subas consecutivas.

Sin embargo, la tasa actual está en su mayor nivel en 19 años, algo que fue ampliamente defendido por los miembros del Comité de Política Monetaria del organismo emisor para intentar bajar la inflación, que se mantiene por encima del límite máximo admitido por el organismo para este año, que es del 4,50 %.

La reducción de la producción industrial está señalada como una de las causas para la proyectada desaceleración de la economía de Brasil, cuyo PIB creció un 3,4 % en 2024 y, para este año, se estima que el país crecerá entre un 2 % y un 2,5 %.EFE

