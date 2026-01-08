La producción industrial de Brasil se mantiene estable en noviembre

São Paulo, 8 ene (EFE).- La producción industrial de Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, se mantuvo estable en noviembre de 2025, con una variación nula respecto a octubre, según informó este jueves el Gobierno.

El nuevo dato se suma a la discreta subida de 0,1 % registrada en octubre tras la caída del 0,4 % de septiembre, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Con respecto a octubre, la mayoría de las categorías medidas en la encuesta manifestaron retrocesos en la producción. El sector extractivo, que incluye minerales e hidrocarburos y que motivó la cifra positiva en ese mes, cayó un 2,6 % en noviembre y borró parte del avance de 3,5 % registrado el mes anterior.

La industria automotriz (-1,6 %), la química (-1,2 %) y de bebidas y alimentos (-2,1 % y -0,5 %, respectivamente) también contribuyeron negativamente al número intermensual.

Por otro lado, el sector farmacéutico creció un 9,8 % y rompió con dos meses consecutivos de retroceso en la producción, período en el que acumuló una pérdida de casi el 23 %.

En noviembre del 2025, la producción industrial se dejó un 1,2 % en su comparación con el mismo mes del año anterior, pero avanzó un 0,6 % en los once meses acumulados.

Después de crecer un 3,4 % en 2024, los datos indican que en 2025 la economía brasileña mantuvo un ritmo de desaceleración y que el número final indicará un crecimiento de entre un 2 y 2,2 %.

La alta tasa de interés, situada en un 15 % interanual, es vista por la industria como uno de los principales frenos a su expansión.

El Banco Central, por su parte, ha alejado la posibilidad de recortar la tasa, ante la necesidad de mantener bajo control la inflación.EFE

