La producción industrial de Brasil vuelve a crecer en octubre con una leve alza del 0,1 %

São Paulo, 2 dic (EFE).- La producción industrial de Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, volvió a crecer en octubre con una leve alza del 0,1 % respecto a septiembre, impulsada por la extracción de recursos naturales, informó este martes el Gobierno.

El aumento supone retomar la senda positiva, aunque no alcanza a deshacer el retroceso del 0,4 % registrado el mes anterior, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Entre los sectores que impulsaron el crecimiento en octubre, destaca el de la extracción de minerales y de hidrocarburos, que avanzó un 3,6 % después de dos caídas consecutivas.

Además, la industria automotriz y la química también contribuyeron a la subida, con alzas del 2 % y del 1,3 %, respectivamente.

Por otro lado, el sector farmacéutico y el de los productos derivados del petróleo lideraron las caídas, con retrocesos del 10,8 % y del 3,9 %, respectivamente.

La producción industrial se dejó un 0,5 % en su comparación con el mismo mes del año pasado, pero avanzó un 0,8 % en lo que va de año.

Después de crecer un 3,4 % en 2024, los pronósticos indican que la economía brasileña está en una fase de desaceleración y que crecerá entre un 2 y un 2,5 % este año.

La alta tasa de interés, situada en un 15 % interanual, es vista por la industria como uno de los principales frenos a su expansión.

El Banco Central, por su parte, ha alejado la posibilidad de recortar la tasa a principios del año que viene, ante la necesidad de mantener bajo control la inflación.EFE

