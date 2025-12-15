La producción industrial de Colombia avanza un 1,1 % en octubre

1 minuto

Bogotá, 15 dic (EFE).- La producción industrial de Colombia creció un 1,1 % en octubre pasado frente al mismo mes de 2024 y acumula una variación positiva del 0,4 % en lo que va de 2025, informó este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El incremento de 1,1 % del Índice de Producción Industrial (IPI) del décimo mes del año se ubicó, sin embargo, 2,6 puntos porcentuales por debajo del 3,7 % registrado en septiembre.

Según el DANE, este resultado obedeció principalmente al desempeño positivo de tres de los cuatro sectores medidos: la industria manufacturera, que subió 1,9 %; el suministro de electricidad y gas, con un alza también del 1,9 %; y la captación, tratamiento y distribución de agua, con un incremento de 2,7 %.

En contraste, la explotación de minas y canteras se contrajo un 2,9 %.

Entre enero y octubre, el IPI acumuló una subida del 0,4 % frente al mismo periodo de 2024, lastrado por un descenso de 6,3 % en la explotación de minas y canteras.

En particular, destacó la fuerte reducción de 10,4 % en la extracción de hulla (carbón piedra), del 9,9 % en la fabricación de productos metalúrgicos básicos y de 4,9 % en la producción de petróleo crudo y gas natural.

En la medición de los últimos doce meses, entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, la producción industrial colombiana avanzó solo un 0,1 %, reflejando el impacto persistente de la desaceleración minera y energética en el conjunto de la actividad productiva nacional. EFE

csr/pc/enb