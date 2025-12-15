The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La producción industrial de Colombia avanza un 1,1 % en octubre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 15 dic (EFE).- La producción industrial de Colombia creció un 1,1 % en octubre pasado frente al mismo mes de 2024 y acumula una variación positiva del 0,4 % en lo que va de 2025, informó este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El incremento de 1,1 % del Índice de Producción Industrial (IPI) del décimo mes del año se ubicó, sin embargo, 2,6 puntos porcentuales por debajo del 3,7 % registrado en septiembre.

Según el DANE, este resultado obedeció principalmente al desempeño positivo de tres de los cuatro sectores medidos: la industria manufacturera, que subió 1,9 %; el suministro de electricidad y gas, con un alza también del 1,9 %; y la captación, tratamiento y distribución de agua, con un incremento de 2,7 %.

En contraste, la explotación de minas y canteras se contrajo un 2,9 %.

Entre enero y octubre, el IPI acumuló una subida del 0,4 % frente al mismo periodo de 2024, lastrado por un descenso de 6,3 % en la explotación de minas y canteras.

En particular, destacó la fuerte reducción de 10,4 % en la extracción de hulla (carbón piedra), del 9,9 % en la fabricación de productos metalúrgicos básicos y de 4,9 % en la producción de petróleo crudo y gas natural.

En la medición de los últimos doce meses, entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, la producción industrial colombiana avanzó solo un 0,1 %, reflejando el impacto persistente de la desaceleración minera y energética en el conjunto de la actividad productiva nacional. EFE

csr/pc/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR