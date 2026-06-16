La producción industrial de Colombia crece un 3 % en abril

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Bogotá, 16 jun (EFE).- El Índice de Producción Industrial (IPI) de Colombia creció un 3 % en abril de 2026 frente al mismo mes del año anterior, anunció este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En cuanto al crecimiento por sectores, los cuatro que mide el DANE para este indicador registraron variaciones positivas liderados por el alza del 4,9 % en el suministro de electricidad y gas, seguido del 4,7 % en captación, tratamiento y distribución de agua, 4,6 % en la explotación de minas y canteras y el 2,0 de la industria manufacturera.

Por actividades industriales, los mayores incrementos se registraron en la fabricación de equipos de transporte (33,7 %), la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (27,9 %) y la extracción de hulla (carbón de piedra) (18 %).

En el lado contrario, las principales caídas se dieron en la fabricación de productos textiles (-12 %), la fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón (-6,3 %) y la fabricación de aparatos y equipo eléctrico (-4,8 %).

Durante el primer trimestre del año, la producción industrial acumuló un aumento del 1,2 %, jalonado principalmente por los sectores de explotación de minas y canteras, la electricidad y el agua registraron variaciones positivas.

Por otra parte, en el acumulado de los últimos 12 meses hasta abril, el IPI registró un crecimiento del 1,3 %, impulsado por el sector de captación, tratamiento y distribución de agua, suministro de electricidad y gas, el de industria manufacturera y el de captación, en tanto que la explotación de minas y canteras continuó mostrando retrocesos. EFE

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