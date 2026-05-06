La producción industrial de Francia progresó un 1% en marzo

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La producción industrial de Francia registró en marzo un repunte del 1%, tras un retroceso del 0,9% el mes anterior, indicó este miércoles el instituto nacional de estadísticas Insee.

El indicador se vio impulsado por la producción manufacturera que progresó un 1,2% en su conjunto, pero especialmente en los sectores metalúrgico, químico y farmacéutico.

La producción volvió a retroceder en la construcción (-0,2%), en las actividades especializadas en la construcción (-0,6%) y en la edificación (-0,7%), pero con menor fuerza que el mes anterior.

En la coquefacción y el refinado, la producción aumentó con fuerza y alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2019 (+6,3% tras +1,6% en febrero).

En el primer trimestre de 2026, la producción industrial en su conjunto es un 0,9% superior respecto al mismo período de 2025, progresión que alcanza un 1,5% en la industria manufacturera.

tg/tjc/avl