La producción industrial de Japón aumentó el 1,4 % en octubre

1 minuto

Tokio, 28 nov (EFE).- La producción industrial de Japón se incrementó el 1,4 % en octubre de 2025 con respecto al mes precedente, según datos publicados este viernes por el Gobierno.

Este crecimiento es inferior al registrado en septiembre, cuando el índice aumentó el 2,2 %, y constata que la producción industrial del país asiático «fluctúa indecisa», según el informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés.

En relación con octubre de 2024, el índice avanzó el 1,5 %.

Las industrias que contribuyeron en mayor medida al incremento de la producción industrial nipona en el décimo mes de este año fueron el de los vehículos motorizados, el de maquinaria eléctrica y equipos electrónicos orientados a la información y la comunicación, y el de los equipos de transporte.

Por el contrario, los sectores que experimentaron las reducciones más significativas fueron el de los dispositivos y componentes electrónicos, el de la maquinaria orientada a uso general y empresarial, y el papelero.

Según los datos de un sondeo realizado por el Ministerio con empresas nacionales, se prevé que la producción industrial japonesa se reduzca el 1,2 % en noviembre, por encima del retroceso del 0,9 % estimado un mes antes, y que caiga un 2 % en diciembre.

La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y está considerada clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente del sector manufacturero. EFE

mra/jrg