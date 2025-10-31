La producción industrial de Japón aumentó un 2,2 % en septiembre

1 minuto

Tokio, 31 oct (EFE).- La producción industrial de Japón se incrementó un 2,2 % en septiembre con respecto al mes precedente, según los datos publicados este viernes por el Gobierno.

Este aumento contrasta con la reducción del 1,2 % registrada en agosto y constata que la producción industrial del país asiático «fluctúa indecisa», según el informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés.

En relación con septiembre de 2024, el índice aumentó un 3,4 %.

Las industrias que contribuyeron en mayor medida al incremento de la producción industrial nipona en el noveno mes del año fueron el de la producción de maquinaria, el de los químicos inorgánicos y orgánicos, y el de los metales fabricados, en ese orden.

Por el contrario, los que experimentaron las mayores reducciones fueron el de los equipos de transporte (que excluye a los vehículos motorizados), y el del hierro, acero y metales no ferrosos.

Según los datos de un sondeo realizado por el Ministerio con empresas nacionales, se prevé que la producción industrial japonesa aumente un 1,9 % en octubre, pero caiga un 0,9 % en noviembre.

La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y está considerada clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente del sector manufacturero. EFE

