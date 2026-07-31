La producción industrial de Japón creció un 1,3 % el pasado junio

Compartir

1 minuto

Tokio, 31 jul (EFE).- La producción industrial de Japón aumentó un 1,3 % el pasado junio con respecto a mayo, marcando un tercer mes consecutivo de crecimiento, según datos publicados este martes por el Gobierno.

Este aumento es superior al registrado en mayo, cuando el índice creció un 0,5 %, y según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) del país asiático, la actividad de las fábricas niponas continúa «fluctuando de forma indecisa».

En relación con junio de 2025, el índice subió un 4,2 %.

Las principales industrias que más influyeron en el aumento de la producción fueron las dedicadas a la producción de maquinarias y equipos electrónicos de información y comunicación. Por el contrario, uno de los sectores que registró mayores descensos fue el de componentes y dispositivos electrónicos.

Según los datos de un sondeo realizado por el Ministerio con empresas nacionales, se prevé que la producción industrial aumente un 1,2 % en julio, y un 4,5 % en agosto.

La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y se considera un indicador clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente de sus exportaciones manufactureras. EFE

daa/gad