Tokio, 29 ago (EFE).- La producción industrial de Japón se redujo el 1,6 % en julio con respecto al mes precedente, según los datos publicados este viernes por el Gobierno.

El cambio de tendencia llega tras el aumento del 1,7 % de junio y el incremento, más moderado, del 0,5 % de mayo, lo que muestra que la producción industrial del país asiático «fluctúa indecisamente», según el informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria.

En relación con julio de 2024, el índice se redujo el 0,9 %.

Las industrias que contribuyeron en mayor medida al avance de la producción industrial nipona en el séptimo mes del año fueron la maquinaria eléctrica y equipos electrónicos para la información y las comunicaciones y productos químicos (excluidos los inorgánicos y orgánicos, y los medicamentos), en ese orden.

Por el contrario, las empresas que experimentaron las disminuciones más significativas fueron las de vehículos de motor, maquinaria de producción, maquinaria de uso general y orientada a los negocios, también en esa secuencia.

Según los datos de un sondeo realizado por el ministerio con empresas nacionales, se prevé que la producción industrial japonesa aumente un 2,8 % en agosto, frente a la estimación previa de que el indicador aumentaría un 0,8 % en dicho mes; mientras que para septiembre se vaticina una bajada de un 0,3 %.

La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y está considerada clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente del sector manufacturero. EFE

