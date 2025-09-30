La producción industrial de Japón se redujo un 1,2 % en agosto

Tokio, 30 sep (EFE).- La producción industrial de Japón se redujo un 1,2 % en agosto con respecto al mes precedente, según los datos publicados este martes por el Gobierno.

Esta disminución es inferior a la registrada en julio, cuando el índice se contrajo un 1,6 %, pero constata que la producción industrial del país asiático «fluctúa indecisa», según el informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés.

En relación con agosto de 2024, el índice bajó un 1,3 %.

Las industrias que contribuyeron en mayor medida a la caída de la producción industrial nipona en el octavo mes del año fueron el de la maquinaria eléctrica y los equipos electrónicos para la información y comunicación, el de la fabricación de metales, y el de los químicos inorgánicos y orgánicos.

Por el contrario, los que experimentaron los avances más significativos fueron el de equipos de transporte, el de vehículos motorizados y el de aparatos y componentes electrónicos.

Según los datos de un sondeo realizado por el ministerio con empresas nacionales, se prevé que la producción industrial japonesa aumente un 4,1 % en septiembre, frente a la estimación negativa de una contracción del 0,3 % pronosticada en el mes de agosto, y que se incremente un 1,2 % en octubre.

La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y está considerada clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente del sector manufacturero. EFE

mra/rrt