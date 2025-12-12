The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La producción industrial de México cae 0,7 % anual en octubre, pese a repunte mensual

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 12 dic (EFE).- La producción industrial en México cayó un 0,7 % interanual en octubre de 2025, afectada principalmente por retrocesos en la minería y las industrias manufactureras, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato anual negativo se explicó por una disminución de 1,4 % en las industrias manufactureras y de 0,7 % en la minería, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

En contraste, la construcción mostró un crecimiento anual de 1,5 %, mientras que la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural avanzó 1,7 %.

Pese al retroceso frente a octubre del año pasado, la actividad industrial registró en octubre un repunte mensual de 0,7 % respecto a septiembre, cuando retrocedió 3,3 % interanual y 0,4 % mensual.

El avance mensual fue impulsado principalmente por la construcción, que creció 3,8 % en el mes, seguida del sector energético, con un incremento de 1,6 %, y de la minería, que avanzó 0,7 %.

Las industrias manufactureras, sin embargo, continuaron mostrando debilidad y reportaron una caída mensual de 0,3 %, lo que moderó el avance general de la actividad industrial y confirmó la fragilidad del principal motor del sector secundario en México.

Con cifras originales, la producción industrial disminuyó 0,4 % anual en octubre y acumuló una contracción de 1,7 % en el periodo enero-octubre de 2025 frente al mismo lapso del año anterior, según el Inegi.

En esos diez meses, la minería acumuló una caída de 7,7 %, la construcción retrocedió 2,2 % y las industrias manufactureras descendieron 0,5 %, mientras que el sector de generación y suministro de energía presentó una baja acumulada de 0,8 %.

El comportamiento de octubre refleja que, si bien el sector industrial mexicano muestra repuntes mensuales puntuales, mantiene una tendencia anual débil en 2025, en un contexto de desaceleración económica y menor dinamismo de la manufactura, especialmente en ramas como el equipo de transporte, las industrias metálicas básicas y textiles. EFE

jsm/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR