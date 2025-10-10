The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La producción industrial de México retrocedió un 3,6 % interanual en agosto

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 10 oct (EFE).- La producción industrial en México cayó un 3,6 % en agosto, debido a retrocesos en los cuatro sectores, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato es resultado de un descenso interanual, con base en cifras originales de la minería (-6,8 %), de la construcción (-4 %), de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas (-2,2 %) y las industrias manufactureras (-3,1 %).

En cifras desestacionalizadas, la actividad industrial también descendió un 0,3 % respecto a julio pasado.

Por componente, la construcción cayó un -2,2 %, mientras que la minería descendió un -0,3 %.

En contraste crecieron las industrias manufactureras (0,2 %) y la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final (1,3 %).

Con cifras originales, entre enero y agosto de 2025 la producción industrial acumuló una disminución del 1,7 % frente al mismo periodo de 2024.

En ese lapso, la minería cayó un 8,1 %; la construcción, el 1,8 %; la generación y suministro de energía, el 2,3 %, y las manufacturas, un 0,6 %.

El resultado de agosto refleja la debilidad del sector industrial mexicano, que ya había mostrado caídas en meses previos.

En el primer semestre del año, el indicador había descendido el 1,3 %, con bajas en minería, energía, construcción y manufacturas, lo que anticipaba un desempeño complejo en la segunda mitad de 2025.

El retroceso industrial se suma al entorno de desaceleración económica en México, cuyo crecimiento para 2025 fue recientemente ajustado a un rango de entre 0,5 % y 1,5 %, por debajo de la meta oficial de entre 1,5 % y 2,3 %.

El PIB de México subió un 1,2 % en 2024, afectado principalmente por la caída del sector primario, mientras que en 2023 se elevó un 3,1 %. EFE

jmrg/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR