La producción industrial de México retrocedió un 3,6 % interanual en agosto

Ciudad de México, 10 oct (EFE).- La producción industrial en México cayó un 3,6 % en agosto, debido a retrocesos en los cuatro sectores, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato es resultado de un descenso interanual, con base en cifras originales de la minería (-6,8 %), de la construcción (-4 %), de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas (-2,2 %) y las industrias manufactureras (-3,1 %).

En cifras desestacionalizadas, la actividad industrial también descendió un 0,3 % respecto a julio pasado.

Por componente, la construcción cayó un -2,2 %, mientras que la minería descendió un -0,3 %.

En contraste crecieron las industrias manufactureras (0,2 %) y la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final (1,3 %).

Con cifras originales, entre enero y agosto de 2025 la producción industrial acumuló una disminución del 1,7 % frente al mismo periodo de 2024.

En ese lapso, la minería cayó un 8,1 %; la construcción, el 1,8 %; la generación y suministro de energía, el 2,3 %, y las manufacturas, un 0,6 %.

El resultado de agosto refleja la debilidad del sector industrial mexicano, que ya había mostrado caídas en meses previos.

En el primer semestre del año, el indicador había descendido el 1,3 %, con bajas en minería, energía, construcción y manufacturas, lo que anticipaba un desempeño complejo en la segunda mitad de 2025.

El retroceso industrial se suma al entorno de desaceleración económica en México, cuyo crecimiento para 2025 fue recientemente ajustado a un rango de entre 0,5 % y 1,5 %, por debajo de la meta oficial de entre 1,5 % y 2,3 %.

El PIB de México subió un 1,2 % en 2024, afectado principalmente por la caída del sector primario, mientras que en 2023 se elevó un 3,1 %. EFE

jmrg/eav