La producción industrial de México se contrajo un 0,4 % interanual en junio

2 minutos

Ciudad de México, 11 ago (EFE).- La producción industrial en México bajó un 0,4 % interanual en junio debido a los retrocesos en dos de los cuatro principales sectores, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato es resultado de un descenso interanual, con base en cifras originales, de la minería (-8,6 %) y de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas (-3,7 %).

En contraste, se presentaron alzas en la construcción (1,7 %) y las industrias manufactureras (0,7 %).

Debido a ello, en el primer semestre de 2025 la producción industrial de México decreció un 1,3 % interanual.

Esto es producto de caídas acumuladas en la minería (-8,8 %), la generación de electricidad y suministro de agua y gas (-2,1 %), la construcción (-1,1 %), y las manufacturas (-0,1 %).

En tanto, el indicador mensual de la actividad industrial (IMAI) también se contrajo un 0,1 % con base en cifras desestacionalizadas en junio pasado frente al mes anterior.

Esto por el retroceso mensual en la minería (-8,5 %) y la generación de energía eléctrica y suministro de agua y de gas (-3,8 %).

No obstante, la construcción registró avance mensual (1,5 %), mientras las manufacturas se mantuvieron sin cambios.

Las cifras reflejan el comportamiento de la economía de México, que creció un 1,5 % en 2024, pero cayó un 0,6 % de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre comercial causada por Estados Unidos.

La producción industrial en México creció un 0,2 % anual en 2024, con una contracción mayor al 4 % de la minería.

El PIB de México subió un 1,2 % en 2024, afectado principalmente por la caída del sector primario, mientras que en 2023 se elevó un 3,1 %.

Para 2025, el Gobierno estima que la economía de México crecerá en un rango de 1,5 % y 2,3 %, mientras analistas privados esperan un 0,3 %. EFE

jsm/sbb