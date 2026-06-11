La producción industrial de México se eleva en abril un 2,3 % en tasa interanual

1 minuto

Ciudad de México, 11 jun (EFE).- La actividad industrial en México se elevó en abril un 2,3 % interanual impulsada por avances en la construcción y la minería, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato fue resultado del aumento anual de la construcción (10,4 %), y de la minería (3,4 %), pese al retroceso en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural al consumidor final (-0,4 %), mientras que las industrias manufactureras se mantuvieron sin variación.

Por otro lado, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) avanzó en abril un 2,1 % frente a marzo, en términos reales y con cifras desestacionalizadas.

El aumento mensual se explicó por el crecimiento de la construcción (7,6 %), y de las manufacturas (1,2 %), aunque la minería se contrajo (-0,7 %) al igual que el sector energético, agua y gas (-0,3 %).

En el acumulado de enero a abril, la actividad industrial mexicana se elevó un 1,8 % frente al mismo periodo de 2025, gracias a repuntes en la construcción (10,2 %) y la minería (3,4 %) y pese a las caídas en las manufacturas (0,3 %) y la energía, agua y gas (-0,3 %).

Las cifras reflejan el débil arranque de la economía mexicana en 2026, después de que la estimación oportuna del PIB del Inegi mostró un crecimiento anual de un 0,2 %, luego de cerrar 2025 con un alza del 0,6 %. EFE

csr/lss