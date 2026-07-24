La producción industrial de Taiwán creció cerca de un 20 % en el primer semestre por la IA

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Taipéi, 24 jul (EFE).- La producción industrial de Taiwán creció un 19,82 % a lo largo del primer semestre de 2026 gracias al tirón de la manufactura y, concretamente, de la de componentes electrónicos ante la fuerte demanda de chips avanzados para aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial (IA).

Las cifras, divulgadas por el Ministerio de Asuntos Económicos de la isla, suponen un alza del 22,95 % interanual solo en el mes de junio, que representa asimismo una subida del 1,97 % en comparación con la lectura de mayo.

La primera de esas dos cifras supera los pronósticos del portal especializado Trading Economics, que anticipaba un repunte del 19,5 % para la producción industrial taiwanesa en el sexto mes del año.

Entre enero y junio, la producción en el sector de partes y componentes electrónicos creció un 20,81 % interanual, mientras que el de circuitos integrados aumentó todavía más, un 23,57 %.

El índice de producción manufacturera, por su parte, presentó un incremento del 21,24 % interanual en el primer semestre y de un 24,34 % en el sexto mes del año.

A lo largo de 2025, la producción industrial de Taiwán aumentó un 18,33 %, impulsada asimismo por los sectores de partes y componentes electrónicos (+24,92 %) y circuitos integrados (+27,6 %).

La isla autogobernada ha sido uno de los principales beneficiados por el auge de la IA y la computación de alto rendimiento debido al gran peso de la industria de los chips sobre su economía, aunque la guerra comercial ha supuesto también un factor de incertidumbre precisamente por su dependencia de las exportaciones de productos electrónicos. EFE

jacb/seo