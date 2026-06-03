La producción industrial en Brasil crece un 2,7 % interanual en abril

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Río de Janeiro, 3 jun (EFE).- La producción industrial de Brasil creció un 2,7 % en abril, frente al mismo mes del año pasado, y aumentó un 0,7 % en relación con marzo, informó este miércoles el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El sector, que encadenó su cuarta expansión consecutiva, volvió a retomar fuerza en abril tras crecer un leve 0,1 % en marzo.

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año la producción avanzó un 1,7 %, en la comparación interanual.

El buen desempeño del cuarto mes del año estuvo impulsado por la industria extractiva y el sector de derivados del petróleo y biocombustibles, ambos con alzas de 3,1 % y cinco meses consecutivos de expansión.

También contribuyeron las áreas de productos de madera (8,5 %), textiles (4,1 %) y materiales plásticos (3,1 %).

En el lado opuesto se ubicaron la producción de productos químicos, que retrocedió un 3,9 % y la de farmacéuticos (-6,0 %), que registraron las mayores caídas, junto a maquinaria, vehículos y metalurgia.

El buen desempeño de la industria puede verse afectado si se aplican los nuevos aranceles anunciados por el Gobierno de Estados Unidos como sanción por las supuestas políticas comerciales «desleales» del país sudamericano y por el trabajo esclavo registrado en algunos sectores.

El lunes, Washington anunció aranceles del 25 % sobre productos brasileños por prácticas desleales en áreas como el comercio digital, la propiedad intelectual y el acceso al mercado del etanol.

El martes el Gobierno de Donald Trump anunció aranceles del 12 % tras concluir que 60 naciones, incluida Brasil, fallaron en los controles para la exportación de mercancías producidas con trabajo forzado.

Los empresarios brasileños confían en que las negociaciones entre ambos gobiernos impidan que Estados Unidos imponga los nuevos aranceles a Brasil.

Tanto la Cámara Americana de Comercio (Amcham), que reúne a las empresas brasileñas con negocios en Estados Unidos, como la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la patronal más influyente de Brasil, coinciden en que la amenaza de sanción aún es preliminar y que puede ser superada con el diálogo.

Las negociaciones para evitar que EE.UU. imponga las nuevas tarifas concluirán el 15 y el 7 de julio. EFE

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