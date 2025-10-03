The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La producción industrial en Brasil repunta un 0,8 % en agosto, la mayor subida desde marzo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

São Paulo, 3 oct (EFE).- La producción industrial en Brasil, la mayor economía de América Latina, rebotó un 0,8 % en agosto pasado con respecto a julio, en la que fue la subida más alta desde marzo (1,7 %), informó este viernes el Gobierno.

El sector volvió a crecer después de cuatro meses con un comportamiento predominantemente negativo, periodo en el que acumuló una caída del 1,2 %, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El repunte del 0,8 % superó las expectativas del mercado, que esperaba una expansión del 0,5 %.

Agosto fue además el mes en el que entraron en vigor los aranceles del 50 % impuestos por el Gobierno de Estados Unidos a una parte significativa de los productos brasileños, algunos de ellos de manufactura industrial.

En la subida de agosto influyó el buen rendimiento de la industria farmacéutica (13,4 %) y alimenticia (1,3 %), así como de los productos derivados del petróleo y los biocombustibles (1,8 %).

No obstante, la producción industrial brasileña retrocedió un 0,7 % en la comparación con agosto de 2024, aunque mantuvo un crecimiento positivo en los últimos doce meses del 1,6 %.

La perspectiva para los próximos meses es que el sector desacelere su ritmo de producción debido principalmente a los elevados tipos oficiales de interés, hoy en el 15,0 % anual, con los que el Banco Central pretende aplacar la inflación (5,13 % interanual).

Después de crecer un 3,4 % en 2024, todos los pronósticos indican que la economía brasileña, en general, está en fase de desaceleración, lo que limitará la expansión del producto interior bruto (PIB) del país a entre un 2 y un 2,5 % este año. EFE

cms/mp/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR