La producción industrial en Brasil se deja un 0,4 % en septiembre

São Paulo, 4 nov (EFE).- La producción industrial en Brasil, la mayor economía de América Latina, cayó un 0,4 % en septiembre pasado respecto a agosto, arrastrada por el sector farmacéutico, según informó este martes el Gobierno.

El sector borró parte del avance registrado en agosto, cuando creció un 0,8 % frente al mes anterior, y retomó la senda negativa que tuvo durante los cuatro meses anteriores, período en el que acumuló una caída del 1,2 %, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El dato de septiembre, que estuvo en línea con las expectativas del mercado, se vio influenciado por el mal rendimiento de la industria farmacéutica (-9,7 %), así como la automotriz (-3,5 %) y los productos derivados del petróleo y los biocombustibles (-1,6 %), categorías responden por aproximadamente un 23 % de la industria general.

Entre los destaques positivos del mes se encuentra la industria alimenticia, que registró una suba del 1,9 % y encadenó tres meses seguidos de crecimiento con una expansión total de 4,4 %.

No obstante, la producción industrial brasileña creció un 2,0 % en la comparación con septiembre de 2024, y mantuvo un crecimiento positivo en los últimos doce meses del 1,5 %.

La perspectiva para los próximos meses es que el sector desacelere su ritmo de producción debido principalmente a los elevados tipos oficiales de interés, hoy en el 15,0 % anual, con los que el Banco Central pretende aplacar la inflación (5,13 % interanual).

Después de crecer un 3,4 % en 2024, todos los pronósticos indican que la economía brasileña está en fase de desaceleración, lo que limitará la expansión del producto interior bruto (PIB) del país a entre un 2 y un 2,5 % este año, según diversas proyecciones. EFE

adm/mp/jgb