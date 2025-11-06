La producción industrial en España recupera el crecimiento en septiembre

afp_tickers

1 minuto

La producción industrial creció en septiembre en España, tras los descensos registrados en julio y agosto, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con los datos corregidos de efectos estacionales y de calendario del INE, el índice mensual de la producción industrial española fue de un 0,4%, tras el leve descenso del 0,1% registrado en agosto y la caída del 0,4% de julio, en plena temporada estival.

La evolución de septiembre se explica principalmente por el buen desempeño de los bienes intermedios (+2%), que lideraron las subidas mensuales, según indicó el INE.

En términos interanuales, la producción industrial española muestra un aumento del 1,7%, gracias principalmente a los buenos resultados del sector energético (+3,6%) y de los bienes de consumo no duradero (+2,9%), señaló el INE.

La economía española, ampliamente orientada hacia los servicios pero también con potentes sectores industriales, creció un 0,6 % en el tercer trimestre, lo que pese a una ligera desaceleración confirma el dinamismo de la cuarta economía de la zona euro.

El gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez prevé, de su lado, un crecimiento del PIB del país del 2,7% para 2025.

rbj-rs/mdm/avl