La producción industrial interanual en Chile aumenta 1,3 % en junio, impulsada por minería

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Santiago de Chile, 31 jul (EFE).- La producción industrial en Chile aumentó 1,3 % en junio comparado con el mismo mes de año pasado, impulsada principalmente por el desempeño de la industria minera, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según detalló el organismo, el Índice de Producción Minera (IPMin) presentó un alza interanual de 6 %, «como consecuencia de la mayor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo componen, destacando minería metálica, que creció 4,6 %, (…) a raíz de un incremento en la extracción y procesamiento de cobre».

El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), en tanto, creció 2,4 % respecto de junio de 2025, debido a la mayor actividad registrada en dos de las tres actividades que lo componen.

«Destacó electricidad, que se incrementó 3,5 % a raíz de una mayor generación eléctrica, especialmente proveniente de centrales de la agrupación carbón y carbón-petcoke», señaló el INE.

Por el contrario, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un descenso de 3,2 % en doce meses, explicado en gran medida, por la baja interanual de 8,1 % en elaboración de productos alimenticios.

La Administración del ultraderechista José Antonio Kast impulsa en el Congreso una polémica megarreforma económica y tributaria que busca reactivar el crecimiento de la economía chilena, estancada según expertos hace más de una década.

Durante el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se contrajo 0,5 %, el peor registro en 17 años, y la actividad económica de mayo registró una caída de 0,9 %, de acuerdo al Banco Central de Chile.

El ente emisor moderó en junio sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) el PIB chileno se expandirá entre el 1 % y 1,75 % en 2026. EFE

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