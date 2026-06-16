La producción industrial sube en China mientras el consumo cae por primera vez desde 2022

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(Actualiza con comentarios de analistas)

Shanghái (China), 16 jun (EFE).- La producción industrial en China creció un 4,5 % interanual en mayo, lo que supone un ritmo 0,4 puntos más rápido que la lectura anterior, mientras que las ventas minoristas bajaron por primera vez en tres años y medio ante la falta de confianza de los consumidores.

Según datos oficiales divulgados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, la producción industrial queda asimismo por encima de los pronósticos más extendidos entre los analistas, que esperaban un repunte pero algo menor, hasta en torno a un 4,3 %.

De los tres grandes sectores en los que la ONE dividió este indicador, el que más aumentó su producción en mayo fue el de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+7,6 %), seguido del manufacturero (+4,4 %) y, por último, del minero (+2,3 %).

Según Julian Evans-Pritchard, analista de la consultora británica Capital Economics, las exportaciones están apuntalando las cifras de producción, las cuales muestran asimismo un protagonismo cada vez mayor del segmento de manufactura de alta tecnología.

En el acumulado hasta mayo, la producción industrial china creció un 5,4 % frente al mismo período de 2025.

La demanda nacional, en apuros

La institución estadística también hizo hoy públicos otros datos de marzo como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, las cuales registraron su primera caída desde diciembre de 2022 al descender un 0,6 %.

El indicador venía en tendencia descendente, pero los analistas no esperaban que entrase aún en registros negativos, avanzando que se quedaría justo en el límite del 0 %.

Para Evans-Pritchard, este primer descenso desde el final de la política nacional de ‘covid cero’ se debe principalmente al «menguante efecto» del multimillonario plan renove impulsado por Pekín para fomentar la compra de electrodomésticos u otros dispositivos, ya que los servicios crecieron ligeramente más rápido que en la lectura anterior.

Mientras tanto, la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas sorprendió positivamente al volver a bajar desde el 5,2 % al 5,1 %.

Cae la inversión

Por su parte, la inversión en activos fijos, la cual pasó de crecer un 3,2 % en 2024 a caer un 3,8 % en 2025 lastrada por la crisis del sector inmobiliario, amplió su bajada a un 4,1 % en el acumulado de los primeros cinco meses del año frente al 1,6 % que había registrado hasta abril.

Si bien la ONE no ofrece este dato, el portal especializado Trading Economics estima que las cifras se tradujeron en un desplome del 10,3 % interanual únicamente en el mes de mayo.

En el global de los primeros cinco meses de 2026, el único sector en el que resiste la inversión es el de infraestructura (+0,6 %), mientras que manufactura ya no aguanta el tirón (-0,4 %) y el inmobiliario, como viene siendo habitual, ejerce de lastre al registrar un desplome del 16,2 %.

La ONE indicó también que las ventas comerciales de inmuebles nuevos medidas sobre área de suelo cayeron un 10,8 % interanual hasta mayo, ampliando su descenso en 0,6 puntos frente a la lectura anterior.

«En general, los datos económicos de mayo indican que la economía (china) todavía está sufriendo, aunque esperamos que la fortaleza de las exportaciones suponga un impulso para el crecimiento del PIB este año», sentencia Evans-Pritchard. EFE

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