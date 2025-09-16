The Swiss voice in the world since 1935

La producción industrial subió un 0,3 % en la eurozona y un 0,2 % en la UE en julio




Bruselas, 16 sep (EFE).- La producción de la industria subió un 0,3 % en la eurozona y un 0,2 % en el conjunto de la Unión Europea (UE) en julio con respecto a junio, según los datos publicados este martes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En comparación con julio de 2024, esta tasa aumentó en un 1,8 % tanto en los países del euro como en los Veintisiete.

Por su parte, España registró una caída de la producción industrial del 0,7 % en términos mensuales, pero experimentó un aumento del 2,3 % en la comparativa interanual.

El incremento de la producción frente a junio se debió a un impulso de la manufactura de bienes: la producción de bienes de consumo no duraderos subió un 1,5 % en la eurozona y un 1,3 % en la UE, la de bienes duraderos un 1,1 % y 0,6 %, respectivamente, y la de bienes intermedios un 0,5 % en los países de la moneda común y un 0,3 en el bloque, mientras que la de bienes de capital creció un 1,3 % y un 0,9 %, respectivamente.

Solo la producción de energía cayó un 2,9 % en el área del euro y un 2,1 % en el conjunto del bloque comunitario.

Por países, los principales descensos mensuales se observaron en Estonia (-5,5 %), seguida de Malta (-4,7 %) y Suecia (-3,9 %), mientras que los mayores aumentos se registraron en Croacia (2,6 %), Hungría y Eslovenia (ambas 2,1 %).

En términos interanuales, se redujo la producción de bienes intermedios (0,9 % en la eurozona y 0,7 % en la UE), de energía (0,5 % y 0,6 %, respectivamente) y de bienes de consumo duraderos (0,1 % y 0,3 %).

Por el contrario, aumentaron la producción de bienes de capital, un 2,1 % en el área del euro y un 2,4 % en la UE, y la de bienes de consumo no duraderos, un 6,6 % y un 5,2 %, respectivamente.

Letonia (9,8 %), Irlanda (8,1 %) y Suecia (4,1 %) registraron las subidas más pronunciadas de la manufactura industrial, en tanto que Bulgaria (-8,3 %), Luxemburgo (-4,7 %) y Eslovaquia (-4,6 %) anotaron los principales descensos en comparación con julio de 2024. EFE

