La producción nuclear de la UE subió un 4,8 % en 2024 y aportó 23,3 % de la electricidad

Bruselas, 29 ene (EFE).- La producción de electricidad nuclear en la Unión Europea aumentó un 4,8 % en 2024, hasta representar el 23,3 % del total del «mix» eléctrico, según datos publicados este miércoles por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

Francia se situó como primer generador nuclear al aportar el 58,6 % de la electricidad atómica del bloque, seguida de España (8,4 %), Suecia (7,8 %) y Finlandia (5 %), según datos publicados hoy por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Los doce países de la Unión Europea con reactores atómicos generaron 649.524 gigavatios hora (GWh) de electricidad nuclear en 2024, agregó esa agencia en un comunicado.

En comparación con 2023, la producción aumentó principalmente en Francia (12,5 %), seguida de Suecia (4,5 %) y Eslovenia (4,2 %).

Sin embargo, el resto de países productores de electricidad nuclear registraron, de media, un descenso del 4 %, con variaciones que oscilaron entre el -0,6 % en Eslovaquia y el -10,3 % en los Países Bajos.

Los países de la UE más dependientes de la electricidad nuclear en 2024 fueron Francia (67,3 % de toda la electricidad generada) y Eslovaquia (61,6 %). En Hungría, Bulgaria, Bélgica, Finlandia y Chequia, alrededor del 40 % de toda la electricidad producida fue de origen nuclear.

En cambio, solo el 2,9 % de la electricidad generada en los Países Bajos procedió de centrales nucleares. EFE

