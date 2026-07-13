The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

La producción petrolera de la OPEP subió un 17% en junio, tras la reapertura de Ormuz

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Viena, 12 jul (EFE).- La producción conjunta de los once países miembros de la OPEP y los Emiratos Árabes Unidos produjo unos 22 millones de barriles diarios (mbd) en junio, lo que supone un aumento del 16,9 % respecto a mayo (18,82 mbd), incremento atribuido a la reapertura parcial del estrecho de Ormuz.

Estas cifras, calculadas por varios institutos independientes y publicadas este lunes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual, revelan que la mayoría de los socios de la región del Golfo Pérsico afectados por el conflicto en Irán continuaron recuperando su nivel de bombeo y de exportaciones.

No obstante, el nivel del mes pasado es inferior en 6,6 mbd al registrado en febrero, antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran sus ataques en Irán y Teherán cerrara el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transitaba cerca del 20 % del petróleo comercializado en el planeta. EFE

wr/rml

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR