La producción petrolera de la OPEP subió un 17% en junio, tras la reapertura de Ormuz

Compartir

1 minuto

Viena, 12 jul (EFE).- La producción conjunta de los once países miembros de la OPEP y los Emiratos Árabes Unidos produjo unos 22 millones de barriles diarios (mbd) en junio, lo que supone un aumento del 16,9 % respecto a mayo (18,82 mbd), incremento atribuido a la reapertura parcial del estrecho de Ormuz.

Estas cifras, calculadas por varios institutos independientes y publicadas este lunes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual, revelan que la mayoría de los socios de la región del Golfo Pérsico afectados por el conflicto en Irán continuaron recuperando su nivel de bombeo y de exportaciones.

No obstante, el nivel del mes pasado es inferior en 6,6 mbd al registrado en febrero, antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran sus ataques en Irán y Teherán cerrara el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transitaba cerca del 20 % del petróleo comercializado en el planeta. EFE

wr/rml