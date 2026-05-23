La producción petrolera de Latinoamérica y el Caribe subió un 11 % interanual en enero

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Guayaquil (Ecuador), 22 may (EFE).- La producción petrolera en América Latina y el Caribe alcanzó en enero pasado los 361 millones de barriles, lo que representa un aumento de un 11 % respecto al mismo mes de 2025, informó este viernes la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), con sede en la capital ecuatoriana, Quito.

En el primer mes de 2026, Brasil, México y Venezuela concentraron un 70 % de la producción total de crudo, detalló la organización en un comunicado.

En su reporte, la Olacde también señaló que la producción de gas natural se elevó un 27 % en enero respecto al mismo mes de 2025, tras llegar a los 28.000 millones de metros cúbicos, con Argentina como el país líder regional, con una participación de un 21 %, principalmente por el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta.

Al país austral le siguieron Trinidad y Tobago, con un 20 %, que se consolidó como uno de los principales productores y exportadores de gas natural y gas natural licuado (GNL) de la región, y Brasil con un 13 %.

Este contexto se ve caracterizado por la expansión del gas de lutita y las operaciones ‘offshore’, añadió la organización.

En un segundo grupo se ubican Perú, con una participación de un 11 %; Venezuela con un 10 %, y Bolivia con un 9 %, países que «continúan desempeñando un papel relevante en el abastecimiento regional de gas natural».

Colombia, por su parte, aportó un 5 % de la producción regional, mientras que Ecuador participó con aproximadamente un 1 % del total.

La Olacde destaca, además, una creciente interconexión energética dentro de la región. Durante enero pasado, un 56 % de las importaciones de petróleo y un 59 % de las adquisiciones de gas natural fueron provenientes de mercados intrarregionales, «lo que indica una interdependencia cada vez mayor y un fortalecimiento significativo en los flujos comerciales dentro de la región».

En este contexto, la organización aseguró que avanza en el Proyecto Regional de Integración Gasífera Mercosur + Chile, en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), orientado a acelerar la armonización regulatoria, maximizar el uso de la infraestructura existente y fortalecer la seguridad energética mediante un mercado regional integrado de gas natural.

«El proyecto contempla estudios técnicos, normativos, financieros e infraestructurales destinados a ampliar la interconexión regional, facilitar nuevos corredores de suministro y reforzar la resiliencia energética de América del Sur frente a la volatilidad de los mercados internacionales», añadió la Olacde. EFE

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