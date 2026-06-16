La productora mexicana Ítaca Films desembarcará en España con el apoyo de fondos estatales

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Madrid, 16 jun (EFE).- La productora audiovisual mexicana Ítaca Films desembarcará en territorio español a través de Ítaca Films Madrid, una filial en cuyo establecimiento contribuye el Gobierno de España con una inversión inicial de 20 millones de euros (unos 23 millones de dólares).

El Ejecutivo español aprobó hoy viernes esta inversión a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) para la implantación en Madrid del estudio, detalló el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en un comunicado.

El desembolso forma parte de una inversión público-privada mayor, por valor de 45 millones de euros, junto al Grupo Ítaca y el Grupo Omegas Capital para atraer capital extranjero al sector.

España espera que la llegada de Ítaca Films Madrid movilice 419 millones de euros (unos 486 millones de dólares) para el desarrollo de 26 producción audiovisuales en la próxima década.

El estudio, cuya matriz fue fundada en México en 2010, desembarca en España tras haber participado en más de 90 títulos producidos en 18 países y trabajar con algunos de los principales estudios, plataformas y distribuidores internacionales.

Especializada en cine, televisión, plataformas digitales y nuevos formatos, su actividad abarca el desarrollo, producción y explotación de contenidos para dichas sectores.

La elección de España responde, según el ministerio, a un ecosistema audiovisual consolidado, apoyado en talento creativo y técnico, un marco de incentivos fiscales competitivo y su posición estratégica para acceder a los mercados europeo y latinoamericano.

Además del impacto económico, el proyecto prevé la creación de empleo cualificado. Las estimaciones apuntan a entre 20 y 40 puestos directos e indefinidos y a una media cercana a 900 empleos anuales directos e indirectos vinculados a rodajes y actividades auxiliares como servicios técnicos, logística, transporte u hostelería.

Esta inversión se enmarca en la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub país, una iniciativa integrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiada a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. EFE

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