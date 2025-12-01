La promesa de Takaichi de «trabajar, trabajar, trabajar» se hace frase del año en Japón

Tokio, 1 dic (EFE).- La controvertida promesa de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de «trabajar, trabajar, trabajar» se convirtió este lunes en la frase del año en el archipiélago según unos populares premios organizados por la editorial Jiyukokuminsha, entre las críticas a la mandataria por su acelerado ritmo laboral.

«La comunidad empresarial, que trabaja para promover una reforma del estilo de trabajo, quedó desconcertada por las apasionadas palabras de Takaichi», destacó la editorial en el anuncio de un premio que la primera ministra acudió a recoger en persona.

La mandataria defendió sus palabras, durante la ceremonia celebrada en Tokio este lunes, asegurando que no es su intención «que se vea trabajar muchas horas como una virtud», pero que como líder de Japón quiere hacer «lo que haga falta» para contribuir al desarrollo del país.

Takaichi prometió «trabajar como un caballo» al ganar las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) el pasado octubre, generando entonces debate por su aparente rechazo a la conciliación laboral.

El sobretrabajo es una lacra tan extendida en el archipiélago que existe una palabra para definir a la muerte por trabajar demasiado, ‘karoshi’.

El Grupo Nacional de Abogados para Víctimas de ‘Karoshi’ urgió a la japonesa retractarse de sus palabras, al considerar que sus declaraciones negaban los esfuerzos del Gobierno para crear entornos de trabajo saludables.

La mandataria contribuyó al escándalo a principios de noviembre, poco después de ser elegida primera ministra, convocando una sesión de trabajo con sus asistentes a las tres de la madrugada para preparar una intervención parlamentaria.

El episodio, ampliamente recogido por la prensa local, generó críticas de la oposición, y la propia Takaichi aclaró que fue un caso aislado debido a que su máquina de fax estaba estropeada.

Después reconoció, en otra sesión parlamentaria, que solo duerme entre dos y tres horas al día.

Además de la frase de Takaichi, otras expresiones premiadas este año fueron «los aranceles de Trump» o «daño por osos», en referencia a los recientes ataques de osos a humanos en Japón, que han dejado 13 muertos desde abril, un récord histórico.EFE

