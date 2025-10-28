La propuesta de Ley de Nacionalidad hace más difícil lograr el pasaporte portugués

4 minutos

Lisboa, 28 oct (EFE).- El Parlamento de Portugal aprobó este martes la modificación de la Ley de Nacionalidad, propuesta por el Gobierno de centroderecha y con el apoyo del partido ultra Chega, que endurece los requisitos para lograr el pasaporte portugués.

Ahora el texto pasa al despacho del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, que puede sancionarlo como ley, vetarlo o enviarlo al Tribunal Constitucional para que emita una opinión.

La nueva versión de norma incluye limitaciones para obtener la ciudadanía a los hijos de migrantes nacidos en Portugal, endurece las condiciones para los adultos y acaba con el régimen especial para los judíos sefarditas, entre otros.

La unicameral Asamblea de la República (Parlamento) también aprobó hoy una propuesta para modificar el Código Penal para que la pérdida de la nacionalidad pueda ser decidida por un tribunal como pena en delitos graves.

Nacer en Portugal ya no es garantía automática

En el caso de los hijos de migrantes nacidos en suelo luso, con estos cambios tendrán que declarar expresamente que quieren ser portugueses y por lo menos uno de los padres debe tener residencia legal en el país desde hace cinco años. Hasta ahora, obtenían el pasaporte luso de forma automática siempre que uno de los progenitores residiera legalmente en Portugal.

Las parejas mixtas -portugués con extranjero- también se verán afectadas: la persona que venga de fuera podrá acceder a la nacionalidad siempre y cuando lleve conviviendo con su cónyuge desde hace tres años, lo que ha ocurrido hasta ahora, y si un tribunal emite una decisión judicial al respecto, lo que supone una alteración ya que hasta ahora bastaba con un «reconocimiento de una corte civil».

Además, de ser sancionado el borrador como ley, los hijos extranjeros adoptados por portugueses, que con la legislación vigente obtenían la nacionalidad de manera automática, tendrán que solicitarla expresamente.

Plazos más largos para los adultos

En lo que respecta a los inmigrantes adultos que quieran tener la ciudadanía lusa, se establece el requisito de residir legalmente en Portugal por lo menos siete años si el interesado es de otros países de lengua oficial portuguesa o de la Unión Europea, mientras que aumenta a diez años si son de terceros Estados, frente a los cinco años actuales para todos.

También se introduce la nueva exigencia de presentar un certificado que acredite conocimiento de la lengua, la cultura, la historia y los símbolos nacionales de Portugal, lo que hasta ahora no existía, ya que simplemente bastaba con tener un conocimiento suficiente del idioma sin que se pidiese ningún documento para demostrarlo.

La propuesta señala además que quienes pidan la nacionalidad deben tener «capacidad» para garantizar su subsistencia, lo que no se indicaba antes.

Con este cambio, no podrán lograr la nacionalidad portuguesa las personas sancionadas por la ONU o por la UE.

Por otro lado, el borrador elimina el artículo 13 de la ley actual que contempla un régimen especial para la obtención de la nacionalidad de los judíos sefarditas para terminar con esta excepción.

El Gobierno y Chega, juntos en política migratoria

Tras negociaciones en las últimas horas, el Ejecutivo del primer ministro Luís Montenegro aceptó incluir en el proyecto de ley dos de las tres iniciativas de Cheg: la pérdida de nacionalidad para quien haya logrado el pasaporte luso de «forma fraudulenta» y la obligatoriedad de tener medios de subsistencia propios y no depender de subsidios.

El Gobierno no ha aceptado la otra propuesta de Chega que era que se arrebate la nacionalidad de manera automática a quien cometa delitos graves como terrorismo, violación u homicidio, pero sí que quiere que esto ocurra si existe una decisión en ese sentido de un tribunal.

Este endurecimiento de los requisitos para lograr la nacionalidad portuguesa se produce después de que entrara en vigor la semana pasada la reforma de la Ley de Extranjeros, que fue aprobada en el Parlamento con el apoyo de Chega después de varios vaivenes, ya que el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, decidió enviarla al Tribunal Constitucional, que detectó algunos puntos que podían contradecir la carta magna.

En consecuencia, el Gobierno se vio obligado a introducir algunas alteraciones para cumplir con la Constitución y para que fuera finalmente promulgada por el presidente.

La reforma de la Ley de Extranjeros introduce restricciones a la reagrupación familiar de los migrantes en general y limitaciones en la obtención de la residencia para los extranjeros de países de lengua portuguesa, entre otros.EFE

