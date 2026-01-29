La Protección Civil de Portugal confirma una quinta víctima mortal por el temporal Kristin

Lisboa, 29 ene (EFE).- Una persona que falleció después de que el coche en el que se encontraba fuera arrastrado por un río es la quinta víctima mortal del temporal Kristin en Portugal, confirmó a EFE este jueves la Protección Civil lusa.

El comandante de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) portuguesa José Miranda precisó que el accidente se produjo ayer, miércoles, en la zona de Silves, en el sur del país. EFE

