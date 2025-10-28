La Protección Civil lusa emite aviso a la población ante riesgo de inundaciones por lluvia

2 minutos

Lisboa, 28 oct (EFE).- La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil portuguesa (Anepc) emitió este martes un aviso a la población ante el riesgo de inundaciones y el desbordamiento de ríos por las lluvias y fuertes vientos que se esperan para los próximos días en el país.

La Protección Civil, que se basa en los datos del Instituto del Mar y la Atmósfera (IPMA) luso, precisó en un comunicado que esperan lluvia y tormentas, así como un aumento de la intensidad del viento en el litoral y regiones montañosas, con posibles fenómenos «extremos» de viento, especialmente en el sur del país.

Esto llevará a posibles inundaciones en zonas urbanas, el desbordamiento de cursos de agua, ríos y arroyos e inestabilidad en laderas que podrán generar deslizamientos de tierras por la infiltración de agua, un fenómeno que puede ser potenciado por el estado de los suelos tras la ola de incendios rurales que registró el país en los meses de verano, explicó en la nota.

Asimismo, alertó de que el pavimento puede estar resbaladizo por las lluvias o por acumulación de hielo o nieve; y que el agua podrá arrastrar hacia las carreteras objetos o estructuras móviles, entre otros efectos.

Ante este pronóstico, la Anepc hizo una serie de recomendaciones para minimizar el impacto de esos posibles efectos, como garantizar que los sistemas de drenaje están desbloqueados, retirar los objetos que puedan ser arrastrados por la lluvia, tener cuidado al desplazarse por zonas boscosas o próximas al mar y ríos y evitar atravesar zonas inundadas.

El IPMA ha colocado este martes en amarillo el nivel de alerta en todos los distritos de Portugal a causa de la lluvia, que pasará a naranja este miércoles en las regiones de Beja, Évora, Faro y Setúbal, concentradas en el sur del país. EFE

cch/ess