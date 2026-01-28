La Protección Civil portuguesa eleva a 4 los fallecidos por el temporal Kristin

Lisboa, 28 ene (EFE).- La Autoridad Nacional de Emergencia y de Protección Civil (ANEPC) de Portugal elevó este miércoles a cuatro el número fallecidos por el paso de la borrasca Kristin por el país.

En un comunicado, la ANEPC precisó que una persona murió por la caída de un árbol sobre un coche, mientras que otra fue alcanzada por una chapa metálica, una tercera fue encontrada en parada cardiorrespiratoria en una obra y otra quedó atrapada en «la estructura de una vivienda». EFE

